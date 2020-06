Maglia Inter 2020/21, trapelate le prime immagini della divisa casalinga

Come riporta il sito specializzato Footy Headlines la nuova divisa dell’Inter in versione casa avrà un nuovo aspetto: ovviamente confermate le righe blu e nere, ma a zig-zag. Una versione già vista nella stagione 2010/11 quando i nerazzurri vinsero Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club.

Lo sponsor tecnico è ancora ovviamente Nike; il lancio era inizialmente previsto per maggio, poi rimandato a luglio vista l’emergenza Coronavirus.

