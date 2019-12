Maicon nella top 3 dei migliori difensori del decennio: differenza abissale rispetto agli avversari

C’è un’Inter che sta provando a riscrivere la storia sotto la guida di Antonio Conte. Un’altra Beneamata, invece, è parte integrante degli ultimi dieci anni di Serie A. I nerazzurri del Triplete dominano le classifiche di rendimento e di gradimento degli appassionati ed Opta, da sempre leader nelle statistiche, presenta un dato interessante che riguarda da vicino Maicon.

L’esterno brasiliano è infatti uno dei tre difensori che ha creato più di 200 occasioni per i compagni di squadra in questo decennio in Serie A. Il dato però è decisamente particolare: Maicon ha giocato almeno 96 partite in meno rispetto agli altri due, vale a dire Alessandro Florenzi e Manuel Pasqual. Uno scarto netto e decisivo per la compilazione delle classifiche che rende il brasiliano, protagonista nel Triplete con l’Inter, uno dei difensori più forti del decennio tanto da conquistare anche un posto nella top 11 della decade stilata ancora da Opta.

Questo il tweet relativo alla statistica collezionata da Maicon:

