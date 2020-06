Maicon non vuole fermarsi e riparte dalla Serie D: contatti continui con il Fast

E’ stato uno degli eroi dello storico Triplete e rimarrà sempre nel cuore dei tifosi dell’Inter. Maicon, oggi 38enne, di smettere di giocare non ne ha proprio voglia ed è pronto a tutto pur di continuare a correre sulla fascia destra. Nell’ultima stagione ha militato nel Criciúma, squadra della Serie B brasiliana ed ora è pronto per una nuova sfida. Da tempo ormai circolano le voci di un suo possibile trasferimento al Fast, club che addirittura si trova nella serie D del Brasile.

A confermare queste voci ci ha pensato Denis Albuquerque, vicepresidente della società che vuole a tutti i costi l’ex nerazzurro. Come spiega Globo Esporte, il Fast ha attualmente a disposizione dodici atleti e ha tempo fino al 15 luglio per definire l’intera rosa. Albuquerque e Maicon hanno intensificato i contatti ed è stata presentata un’offerta al terzino classe ’81 che potrebbe accontentarlo e portare dei benefici al club. L’augurio del vicepresidente è quello di chiudere la trattativa entro questa settimana, per aggiungere un tassello importante alla rosa che dovrà essere formata da almeno venti giocatori per iscriversi alla competizione.

