Malagò: “Penso si chiuderà tutto, ma è presto per parlarne. Calcio in estate? Servono sacrifici”

Nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, è intervenuto il presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha parlato della situazione relativa all’eventuale ripresa della Serie A: “Finchè si dovrà evitare che le persone abbiano contatti fra loro lo stesso varrà per i calciatori, quindi non vogliamo illudere nessuno. E’ presto per chiudere tutto in anticipo come ha fatto la federazione rugby, secondo me alla fine si arriverà comunque alla chiusura, ma è presto per dare sentenze. Calcio in estate? Non lo so, dipende dall’UEFA e dalla FIFA, da adesso tutti devono fare sacrifici e compromessi, bisogna entrare in questo ordine di idee. Se ognuno rimane aggrappato al suo orticello la situazione non la trovi.”

TAGLIO DEGLI STIPENDI – “E’ una situazione delicata, perchè ci sono calciatori di Lega Pro con contratti bassi che magari hanno un mutuo aperto e potrebbero andare in difficoltà.”

DANNI ALLE SOCIETA‘ – “Il problema è di tutti, non solo della Serie A. Se forse negli ultimi anni siamo stati dietro ai club inglesi, dopo un problema come questo che danneggerà tutti se saremo bravi a ripartire al meglio possiamo arrivare al loro livello.”

