Malagò: “Non possono andare avanti alcuni campionati e altri si fermano. Domani chiamerò i presidenti delle Federazioni”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto a ‘Che Tempo Che Fa‘, programma in onda sulla Rai e condotto da Fabio Fazio. Si è espresso in merito all’emergenza Coronavirus e all’impatto che ha ed avrà sullo sport, compreso il calcio, che nella giornata di oggi si è giocato a porte chiuse. Ecco le sue parole: “Domani chiamerò i presidenti di federazioni degli sport di squadra e faremo un ragionamento univoco, non si possono vedere campionati che vanno avanti e campionati si fermano“.

“La Lega Serie A non è la prima mandataria, ma è su delega della Federazione. La Federazione si assume le sue responsabilità, come quella di giocare a porte chiuse, cosa che il decreto permetteva, anche se Spadafora ha chiesto di fermare. La Federazione può confermare di andare avanti o meno, ma tutti devono andare nella stessa direzione, tutti gli sport“.

