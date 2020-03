Malagò: “Decreto dignità indebolisce i club. Legge sugli stadi? Siamo gli unici in Europa…”

Totocalcio 2.0 e scommesse sportive, sono queste due tra le numerose proposte che la FIGC sottoporrà al governo. Nei prossimi mesi serviranno infatti nuovi ed importanti introiti dal punto di vista economico, per questo motivo la Federcalcio si sta mobilitando per creare nuove opportunità di guadagno. A tal proposito, il presidente del Coni Giovanni Malagò, ha detto la sua sul Decreto Dignità che vieta le sponsorizzazioni di scommesse sportive e sulla legge sugli stadi.

Le parole riprese da La Gazzetta dello Sport: “Ritengo giusto che si provi a puntare su cose che non si è riusciti ad ottenere prima. Come appunto la vicenda del divieto delle sponsorizzazioni e della pubblicità delle società di betting. Decreto Dignità? Io ero già contrario perché queste norme avrebbero indebolito i club italiani. In Europa non c’è nessuno che abbia una legge del genere. Quella attuale, al di là di cosa se ne pensi, non ha prodotto risultati perché in nessun caso si è riusciti a portare a compimento l’operazione. Tutti i nuovi stadi sono stati costruiti o ristrutturati prima della legge”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!