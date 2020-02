Malagò: “Juventus-Inter in chiaro? Sono favorevole: compenserà la mancanza di appeal”

Intervistato dai microfoni del TG5, il presidente del CONI Giovanni Malagò è tornato a parlare della possibilità di assistere al match tra Juventus e Inter in chiaro, analizzando le sensazioni relative al big match concesso così a tutti i telespettatori.

“Sono favorevole, per un fatto simbolico, ideologico e per compensare in qualche modo quella che di fatto è una mancanza di appeal. Lo sport non può che adeguarsi a quella che è la realtà del momento. E’ una situazione molto particolare a cui non eravamo abituati e preparati. In precedenza ci sono state situazioni analoghe solo per questioni di ordine pubblico, squalifiche, interventi di organismi internazionali: ma su una scala così ampia non era mai successo”. Queste le parole di Giovanni Malagò che si dice favorevole alla concessione di Juventus-Inter in chiaro: situazione però tutt’altro che semplice per i motivi legati alla Legge Melandri.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!