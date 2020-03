Malagò: “Recuperare Juventus-Inter nel prossimo weekend per non falsare il campionato”

Ai microfoni di Radio Anch’Io Sport in onda su Rai Radio 1, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato della possibilità del recupero di Juventus-Inter e dell’intera giornata rinviata al prossimo weekend.

SITUAZIONE SERIE A – “Sono state giornate convulse senza dubbio. C’è una criticità più unica che rara. C’è un discorso temporale che non è chiaro a nessuno. Sono entrate in campo molte ipotesi e probabilmente come succede in questi casi qualche errore è stato fatto. Mi auguro che mercoledì possa cambiare qualcosa. Nella giornata di ieri è uscita una linea di opinione che mi sono permesso di caldeggiare. L’unica cosa da fare è procrastinare il campionato in modo che nessuno possa pensare che il campionato sia falsato. In base alle coppe europee però potrebbero esserci delle altre finestre”

CONSIGLI – “Questa situazione sta emergendo in maniera prepotente e sono dell’idea di recuperare le gare di questo weekend nel prossimo fine settimana. Giocare Juventus-Inter è una cosa di buon senso e risolve comunque dei problemi, con le porte aperte ai tifosi nerazzurri”

PROBLEMI CULTURALI – “Ci sono 20 presidenti in Lega Serie A e non accettano che ci sia un soggetto che gestisca la Lega. Non lo accettano: è un problema culturale. In ogni campionato c’è un terzo che si assume le responsabilità. In Lega vogliono contare, vogliono dire la loro. E’ la filosofia del padrone”



