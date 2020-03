Malagò: “Serie A? Un mondo a parte, ad oggi non ci sono certezze”

Intervistato sulle colonne del Il Corriere della Sera, il presidente del CONI Giovanni Malagò, ha fatto il punto della situazione del calcio italiano in questo periodo di emergenza Coronavirus.

Ecco le sue parole: “Ho contatti frequenti con il presidente della federazione Gabriele Gravina che mi tiene aggiornato su tutto e per questo lo ringrazio. È chiaro che stiamo parlando di un mondo a parte e mi riferisco alla Serie A che deve affrontare situazioni economiche diverse da tutte le altre realtà. Credo che giocherà la sua partita e io non posso fare altro che rispettarla. L’organizzazione dei campionati per statuto spetta alla Figc che poi si affida alla Lega. Il calcio, come l’Olimpiade, deve fare i conti con il virus. L’agenda la detta il governo. E al momento non ci sono certezze”.



