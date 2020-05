Malagò è sicuro: “Al 99.9% la Serie A riparte il 13 giugno!”

In seguito alla prima proposta inserita in calendario dalla Lega Serie A, grazie al voto favorevole di 16 club su 20, è stata individuata la data del 13 giugno come possibile ripartenza per il campionato. In attesa ovviamente del parere dei governo e del comitato tecnico-scientifico, il presidente del CONI Giovanni Malagò, ospite del programma radiofonico di Radio 2 ‘Non è un paese per giovani’, si è sbilanciato per la prima volta sulla ripresa della Serie A.

Queste le parole appena pronunciate da Malagò che, probabilmente, innescheranno delle reazioni dal mondo sia dello sport che della politica nelle prossime ore: “Al 99.9% il campionato di Serie A riparte il 13 giugno. La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco. Si sta facendo di tutto per ricominciare, è l’obiettivo primario. Una volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro”.

