Maldini ritorna sul derby: “Il miglior primo tempo degli ultimi anni”

Il primo tempo giocato dal Milan di Stefano Pioli è stato sicuramente di alto livello, ma il carattere ed il livello tecnico dell’Inter hanno avuto la meglio nella ripresa: da 0-2 a 4-2, ed il derby è – per l’ennesima volta – nerazzurro.

Il dirigente rossonero Paolo Maldini è tornato sulla sfida di domenica scorsa ai microfoni di Sky Sport: “Se analizziamo bene la partita è stato un primo tempo veramente fantastico, uno dei migliori degli ultimi cinque anni contro una squadra prima in classifica in Italia. Ci sono delle mancanze e lo sappiamo, stiamo lavorando su questo. Stimo lavorando per eliminare degli errori che poi ti fanno perdere partite che non meriti di farlo. Abbiamo giocatori giovani. Ibra? Mi sta sorprendendo”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!