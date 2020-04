Manchester United, Deeney attacca: “Lukaku via per Ighalo? Una mossa da folli”

Che Lukaku sia un grande attaccante ormai lo hanno capito i suoi maggiori detrattori, quelli che a inizio anno lo tacciavano di essere un bidone. Il colosso belga, dopo una fisiologica carburazione lenta, è diventato fondamentale per l’Inter, il vero faro e pilastro di un attacco dai numeri formidabili. La sua forza fisica, il fiuto del goal, l’altruismo ed il buon cuore, lo hanno fatto entrare già nel cuore di compagni e tifosi.

E, finalmente, anche oltremanica sembrano iniziare a capire l’abbaglio colossale dello United che, per quanto ottenendo una cifra piuttosto alta dalla sua cessione, era convinto di disfarsi di un peso. L’attaccante del Watford, Troy Deeney, ha dichiarato ai microfoni di The United Stand: “Vendere un giocatore come Lukaku, in quella maniera, è semplicemente da folli, specie se poi pensi si sostituirlo con Ighalo. Lukaku fa la differenza, sarebbe servito tanto ai Red Devils”.

Deeney ha proseguito: “Certo, anche Ighalo segna, ma vogliamo paragonarlo a Romelu? Un giocatore di un altro livello. Quando allo United lo hanno preso dall’Everton pensavano di avere bisogno di lui, poi si sono resi conto, o almeno così dicevano, che il suo primo controllo non era buono. Certo, ha segnato 60 goal in 2 stagioni, ma il problema era il primo controllo. Secondo me è stata una cosa da pazzi”.



