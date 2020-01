Manchester United fuori dalla corsa per Eriksen: nessuna offerta per il danese

La notizia è di quelle importanti ed arriva direttamente dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da Sky Sports News, il Manchester United avrebbe escluso la possibilità di presentare un’offerta per l’acquisto di Christian Eriksen già a gennaio. I Red Devils, secondo quanto riferito dai media inglesi, erano stati indicati come possibili concorrenti dei nerazzurri nella corsa al danese ma, secondo la tv di Murdoch, nessun tentativo concreto è fin qui arrivata in casa Tottenham.

Intanto l’entourage del giocatore immagina il suo futuro ormai lontano dalla Premier League e, dunque, anche dallo United. In scadenza di contratto con gli Spurs, il centrocampista è stato recentemente accostato all’Inter che però, secondo gli ultimi aggiornamenti, avrebbe preferito concentrare le sue priorità sull’affare Vidal. Le prossime ore si preannunciano caldissime sull’asse che lega i nerazzurri al Tottenham, con Eriksen al centro di fitti dialoghi soprattutto tra le big europee. Real Madrid e PSG sarebbero infatti pronte ad assicurarselo a parametro zero nella prossima finestra estiva di calciomercato.

