Mancini: “Europeo? Mi adatto a tutto, ma tuteliamo la salute. Alleniamoci in casa, sperando che le cose migliorino”

E’ un momento di grande difficoltà per tutta l’Italia, in cui bisogna compattarsi e limitarsi a seguire quanto indicato dalle autorità nazionali. Lo sa bene il commissario tecnico degli Azzurri, Roberto Mancini, intervenuto pochi minuti fa nel corso della trasmissione ’90° Minuto’ condotta Enrico Varriale. L’invito, da parte dell’allenatore, a tutto il mondo dello sport, dicendosi assolutamente disponibile ad un rinvio dell’Europeo al prossimo anno, a patto che la salute venga messa al di sopra di ogni altra cosa. Le parole di Mancini:

EUROPEO – “Martedì sapremo meglio le cose, anche come andrà a finire questa stagione, e se decideranno di rinviare l’Europeo, e allora potremo finire questa stagione, o no. Quindi martedì potremo parlare di questo. Slittamento o rinvio? Io mi adatto a tutto, perché la cosa più importante è tutelare la salute, non possiamo perdere delle vite umane, i nostri nonni… Avremmo vinto quest’anno, vinceremo il prossimo anno”.

EMERGENZA CORONAVIRUS – “Non ci aspettavamo una cosa così pazzesca. L’importante è che l’abbiamo fatto, prima degli altri, e speriamo che tutto ciò possa finire presto. Capisco che i ragazzi facciano fatica a stare in casa, facciamo fatica noi che siamo più grandi… Però è stata una settimana difficile, dobbiamo cercare di farlo. Ci alleniamo in casa: la speranza è che le cose migliorino. Posso immaginare cosa hanno provato le persone che in queste settimane hanno perso i loro cari. Credo che quando ricominceremo sarà tutto più bello per il fatto che ritroviamo la libertà e torneremo a vedere le partite. Quando tutto sarà finito, sarà tutto più bello e anche noi riusciremo a fare qualcosa di più. Queste situazioni così drammatiche ti fanno diventare migliori io lo spero”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!