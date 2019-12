Mancini: “I giovani italiani sono migliorati. Le avversarie in Europa? Al Napoli è andata peggio”

E’ evidente che tra le cinque italiane protagoniste quest’oggi dei sorteggi di Champions League ed Europa League, la sorte ha giocato un brutto scherzo al Napoli di Gennaro Gattuso. In un momento già complicato per la formazione partenopea, il Barcellona di Ernesto Valverde è probabilmente uno degli avversari che andava evitato alla vigilia: una delle squadre candidate alla vittoria finale del titolo. Dello stesso avviso è sembrato Roberto Mancini, che ha parlato dei sorteggi di Inter, Roma, Juventus, Atalanta e Napoli.

Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “I giovani in Nazionale? Sono legato a tutti, sono ragazzi giovani che hanno iniziato il percorso con la maglia azzurra con poche presenze in Serie A. In poco tempo sono migliorati molto. Sono legato un po’ a tutti. Le avversarie in Europa delle italiane? Le partite vanno giocate tutte sul campo, anche quelle che sembrano più semplici. A naso però mi sembra che il Napoli abbia pescato la più difficile. Da qui a fine febbraio però le situazioni possono cambiare, anche se indubbiamente al Napoli è toccata la peggiore rispetto alle altre italiane”.

