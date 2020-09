Ex Inter – Mancini, nuova avventura in panchina: è il nuovo allenatore del Villa Nova AC

Amantino Mancini torna in sella. L’ex giocatore di Inter e Roma, tra le altre, è il nuovo allenatore del Villa Nova AC, formazione di quarta divisione brasiliana e del Campeonato Mineiro. Appesi gli scarpini al chioso, l’oggi 40enne ala sinistra aveva subito iniziato a studiare per diventare allenatore, sia in Brasile che in Italia.

E proprio nel Belpaese aveva iniziato la carriera da tecnico. Ad agosto 2019 è stato infatti nominato allenatore del Foggia in Serie D. L’esperienza pugliese è però durata un batter d’occhio. A settembre, infatti, dopo la sconfitta con il Fasano, ha rassegnato le dimissioni. Ora però una nuova avventura lo attende.

Tramite il proprio profilo Instagram, Amantino ha mostrato tutta la sua soddisfazione per il nuovo incarico: “Oggi comincio la mia carriera da allenatore in Brasile!!! Dopo anni di ricerca e di conoscenze, in cui ho seguito diversi corsi CBF B, UEFA B, A e PRO. Sono molto preparato per questa sfida, a cui credo molto. Grazie a Dio e al Villa Nova per l’opportunità”.