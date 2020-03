Mancini: “Stadium chiuso? Darà un grande vantaggio all’Inter”

Alla guida interista, di derby d’Italia ne ha vissuti diversi l’attuale commissario tecnico Azzurro Roberto Mancini. Nonostante i risultati deludenti della seconda parentesi affrontata all’Inter, l’allenatore di scontri diretti con la Juventus al suo primo ciclo ne aveva comunque vinti diversi e, grazie alla sua esperienza maturata nel corso degli anni in panchina che lo ha portato al timone della Nazionale, sa bene quanto possa essere decisivo l’apporto della tifoseria.

Così, nelle parole riportate in edicola questa mattina su Tuttosport, Mancini – come altri ex nerazzurri – non ha sottovalutato proprio quella che sarà l’atmosfera che accompagnerà il derby d’Italia. Vale a dire quella di uno stadio semi-deserto, senza il sostegno per entrambe le formazioni delle due tifoserie. Il suo commento: “Lo Stadium chiuso potrebbe fare molta differenza in una sfida così decisiva. L’Inter avrà un grande vantaggio dall’assenza dei tifosi”.

