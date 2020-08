Verso la Nations League, Mancini su Tonali: “Non so quando arriverà a Coverciano”

Roberto Mancini l’ha convocato per le sfide di Nations League contro Bosnia ed Olanda, ma tutto ciò che ruota attorno a Sandro Tonali pare più che ignoto: non si sa ancora quando il giovane centrocampista del Brescia, uno dei pochi elementi positivi nella stagione delle Rondinelle, potrà arrivare a Coverciano. Sandro Tonali, dunque, è attorno a due fuochi: da una parte il derby di mercato tra Inter e Milan, dall’altra la presenza in Nazionale maggiore.

Ecco, dunque, le parole di Roberto Mancini in merito alla presenza di Tonali: “Jorginho dovrebbe arrivare fra domani e dopodomani, mentre per Tonali non lo sappiamo ancora. È probabile, poi, che qualche ragazzo possa tornare a disposizione di Paolo Nicolato in Under 21, perché loro hanno una partita fondamentale in Svezia“.

