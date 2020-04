Mancini verso l’Europeo: “Mi piace Esposito. Su Sensi e Barella…”

L’Italia del calcio guarda con ottimismo al futuro grazie anche al lavoro di una grande società come l‘Inter che punta sempre di più sui talenti di casa nostra e valorizza prodotti importanti per il serbatoio azzurro. Di questo, e non solo, parla il Ct della Nazionale Roberto Mancini in collegamento con Sky Sport 24, partendo dal rinvio di Euro 2020: “A livello calcistico penso che a noi possa andar bene. La nostra squadra è giovane e continueremo a lavorare aggregando magari qualcun altro dall’Under 21. Sicuramente adesso ci sarebbero state squadre più preparate di noi. Per quanto riguarda la rosa. La qualità che hanno i giocatori del centrocampo è la versatilità. Sono capaci di fare qualsiasi cosa. Fisicamente non siamo dei giganti ma è anche vero che il calcio si gioca con i piedi. Lo stesso Verratti, che fa il play, può giocare come centrocampista offensivo. La nostra fortuna è avere i vari Barella, Sensi, Castrovilli, Florenzi che possono fare tutto”.

Un passaggio anche su altri calciatori di casa Inter: “Esposito mi piace, ma ha 19 anni e deve fare esperienza. Eriksen play basso? Ha la tecnica per farlo, ma mi sembra più un interno offensivo. Quello che fa Barella o che faceva Brozovic all’inizio. Ma un giocatore così tecnico può diventare anche un play. In Italia è difficile se arrivi da un campionato diverso.Ha bisogno di tempo”.

