Mandorlini: “Inter, in Champions dovevi fare meglio: in campionato puoi giocartela. Ecco cosa devi fare ora”

L’Inter vista dagli occhi di un ex Inter. Andrea Mandorlini, allenatore ed ex calciatore del club nerazzurro, ha fatto il punto – ai microfoni di Radio Sportiva – sulla situazione della società meneghina: “Credo che l’Inter stia facendo cose importanti, anche se il gol segnato ieri da Cristiano Ronaldo dice tutto sulla squadra concorrente per lo Scudetto – ha dichiarato – Mi auguro che la sfida vada avanti sino alle ultime giornate di campionato. A gennaio l’Inter dovrà rinforzare e tenere testa alla Juventus fino alla fine. Mi aspetto un mercato importante indipendentemente dall’eliminazione dalla Champions League”.

Alcune parole, poi, le spende proprio sull’eliminazione dalla massima competizione continentale: “Non credo che l’eliminazione dalla Champions League abbia ridimensionato l’Inter – ha spiegato – La squadra ha tutte le qualità e le possibilità per fare bene. Poca esperienza europea? In nerazzurro ci sono tanti calciatori che giocano con le Nazionali. In Champions League si poteva fare di più e meglio, ma c’è ancora il campionato”.

In vista della prossima partita dell’Inter contro il Genoa, poi, Mandorlini ha parlato così: “Assenze di Brozovic e Lautaro Martinez? Si fa veramente fatica in questo momento ad immaginarsi un’Inter senza questi due giocatori, ma la squadra ha le potenzialità per vincere comunque questa gara”. Infine una battuta sulla Lazio nella corsa Scudetto: “La Lazio? Forse è un gradino sotto Juventus e Inter, ma tutto può succedere. Bisogna sempre farsi trovare pronti”.

