Manicone: “Per lo scudetto è lotta a tre. Inter? Conte, Marotta e Ausilio fanno la differenza”

Con l’ultima giornata di campionato del 2019 e l’imminente fine dell’anno, è tempo di primissimi bilanci in casa Inter. I 42 punti conquistati con merito dalla banda di Antonio Conte dopo 17 giornate, sono frutto del duro lavoro e delle idee chiare che sin dal primo minuto in cui ha messo piede ad Appiano Gentile il tecnico leccese ha evidenziato. Ex centrocampista nerazzurro degli anni ’90, Antonio Manicone ha speso parole positive per descrivere l’operato del club in questi ultimi mesi. Le sue dichiarazioni sulle frequenze di Radio Sportiva:

LA STAGIONE – “La lotta per lo scudetto è a tre, e questo può fare bene al nostro campionato: negli ultimi anni la serie A è migliorata, sono aumentate la qualità e l’intensità ed è un bene perché sono i parametri che servono in campo europeo. In ogni stagione ci sono sorprese in positivo e in negativo, è una regola del calcio e anche quest’anno lo stiamo vedendo con il Cagliari in un senso e con altre che invece stanno soffrendo più del dovuto. Ho sempre parlato benissimo di Lukaku, l’ho incontrato con al Svizzera e ci ha fatto due gol: bisogna affiancargli giocatori complementari e la forza la si sta vedendo, ma il valore aggiunto di questa società sono Marotta, Ausilio e Antonio Conte”.

I SINGOLI – “Sapevo delle qualità di Lautaro, inserito in un contesto tattico giusto può fare la differenza: stanno andando tutti al 110% e possono continuare a farlo, ma a gennaio un paio di acquisti servono per competere fino alla fine per lo scudetto e per far bene in Europa League. Secondo me l’Inter sta cercando giocatori come Vidal, che poi ha già giocato con Conte e quindi conosce a memoria i suoi movimenti: lui vuole giocatori di temperamento e di grande corsa e che possano fare anche diversi gol. C’è da sottolineare la facilità con cui Conte lancia i giovani e anche in questo senso ci stiamo avvicinando al livello europeo, dove non conta la data di nascita ma le qualità che si hanno”.

