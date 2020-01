Manolas torna su Napoli-Inter: “Abbiamo dominato ma siamo stati puniti da tre errori”

Ai microfoni di Sky Sport, il difensore del Napoli Kostas Manolas torna ad analizzare il pesante ko subito dai partenopei contro l’Inter. Nel farlo però, il centrale ex Roma punta soprattutto il dito sugli errori commessi dai suoi, analizzando dal suo punto di vista la mole di gioco creata dall’undici di Gattuso senza puntare i riflettori sulla squadra allenata da Conte.

“Quando sbagli due grande occasioni e loro alla prima segnano, capisci che c’è qualcosa che non gira. Abbiamo dato tutto e abbiamo anche dominato, abbiamo preso 3 gol su 3 errori. La partita l’abbiamo dominata”. Questa l’analisi di Manolas, a tre giorni dal pesante ko del San Paolo subito contro la Beneamata. Un disegno che rispecchia il punto di vista del difensore, maldestro in occasione del tris firmato da Lautaro. Dopo il dibattito tra Conte e Capello che ha infiammato il postpartita di lunedì sera, probabilmente anche il racconto del difensore sembrerebbe destinato a far discutere.

