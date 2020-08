Maradona jr: “Lautaro all’altezza del Barcellona, ma l’Inter è una grande squadra”

Diego Armando Maradona Sinagra, meglio conosciuto come Maradona junior in quanto figlio di una delle più grandi leggende mai vissute nel mondo del calcio come suggerito dal proprio nome, è stato intervistato sulle pagine del quotidiano spagnolo Sport. Dopo aver tentato una carriera nel mondo del calcio, affrontando le giovanili di Napoli e Genoa, il ragazzo si è affermato in Italia soprattutto nel campo del beach soccer, diventando anche piuttosto noto al di là degli accostamenti col padre.

Maradona jr, nell’intervista concessa, ha parlato tra le altre cose del futuro di Lautaro Martinez. Il suo commento: “Lautaro è un calciatore molto importante, un crack del presente e non solo del futuro. All’Inter ha dimostrato che ha grandi qualità, ha segnato molti gol e sono sicuro che già oggi sarebbe all’altezza del Barcellona. Se andrà questa estate? Non lo so. L’Inter è un grande club in Italia, ma il Barcellona è di un altro pianeta. Lautaro è un talento che fa la differenza, in qualsiasi squadra. Luis Suarez non è eterno, Griezmann secondo me durerà poco nel Barcellona, quindi l’acquisto di Lautaro per la stagione 2020/21 sarebbe qualcosa di stupendo e anche necessario”.

