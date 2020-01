Maran: “Cragno? Ha bisogno di giocare. L’Inter con questi numeri ha vinto lo scudetto”

Dopo aver ascoltato le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, ecco che anche Rolando Maran è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per anticipare i possibili temi tattici del match di domani a San Siro contro l’Inter. A partire dal modulo che utilizzerà a seconda dei calciatori a disposizione, fino alla scelta di rilanciare Cragno in porta per la prima volta in stagione, dopo il lungo infortunio che fin qui lo aveva tenuto fuori dal rettangolo verde.

Queste le parole dell’allenatore del Cagliari: “Cragno? Non solo per un discorso tecnico, bisogna dargli l’opportunità di tornare in campo. Modulo? Abbiamo due centrali di ruolo a disposizione. Ogni settimana proviamo situazioni che ci possono aiutare durante la partite, abbiamo provato diverse cose e devo vedere quali giocatori avrò a disposizione. Coppa? Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona gara, bisogna dare continuità a quel secondo tempo e alla gara di Brescia. Serve tanto sacrificio, non bisogna commettere errori di superficialità. Inter? Ha numeri eccezionali, una squadra che con questi numeri ha vinto lo scudetto. Va affrontata con la testa giusta, sarà partita di sacrificio ma dovremo mettere in campo le nostre caratteristiche. Sarà un test da prendere al volo ed approfittare di questa partita”.

