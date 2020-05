Maran: “Nainggolan il più forte che ho allenato, calciatore da squadre di vertice”

Non è stato particolarmente fortunato Rolando Maran nella sua esperienza in Sardegna durante questa stagione. Il tecnico, dopo una campagna acquisti che a Cagliari non si vedeva da parecchi anni, era partito benissimo in campionato, mantenendo la formazione stabilmente a ridosso della zona europea. Dopo un crollo nella fase centrale della stagione, viziato da qualche infortunio di troppo, il tecnico non è più riuscito a risalire la china. Così, poco prima dell’interruzione del campionato, Giulini ha scelto di rimpiazzarlo in panchina con l’interista Walter Zenga.

Intervenuto in diretta su Sky Sport, Maran ha raccontato cosa vuol dire allenare Radja Nainggolan: “Il più forte tra i calciatori che ho allenato? Potrei citarne molti, ma farei un torto ad altri: per citare uno dico Nainggolan, calciatore che potrebbe giocare in squadre di vertice. Barrientos ha avuto troppo poco per il talento che aveva, un po’ per via dei suoi infortuni un po’ per la sua indole caratteriale. Aveva un talento incredibile. Danielli aveva qualità per giocare per 10 anni in Nazionale”.

