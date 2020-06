Marani: “Hakimi perfetto per Conte. Zhang sta facendo il possibile per vincere”

Negli ultimi due giorni sia la Juventus che l’Inter hanno messo a segno i primi colpi di calciomercato. Se i bianconeri hanno concluso l’accordo con il Barcellona per la partenza di Miralem Pjanic e l’approdo sotto la Mole di Arthur, i nerazzurri hanno risposto con un’operazione a dir poco inaspettata: Achraf Hamiki.

Entrambe le operazioni sono state approvate da Matteo Marani: “Gli acquisti di Arthur e Hakimi da parte di Juve e Inter sono buone notizie per il calcio italiano perché in Serie A stanno arrivando giovani di livello. E’ importante quello che sta succedendo per il movimento, sintomo che non siamo più il fanalino di coda ma un riferimento in Europa. Quanto ad Hakimi, dico che è perfetto per Conte da quinto ma lo sarebbe per qualsiasi allenatore. L’Inter ha accontentato il suo allenatore e sta facendo il possibile per vincere: questo va riconosciuto a Zhang“, queste le parole rilasciate in collegamento a Sky Sport 24.

