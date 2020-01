Marani: “Bisognava far arrivare prima gli innesti, ora Conte è in difficoltà”

Intervenuto in diretta negli studi di Sky Sport 24 il giornalista Matteo Marani ha parlato del momento dell’Inter dopo il pareggio di Lecce:

ROSA CORTA – “Alcuni giocatori hanno subito infortuni anche pesanti, così come Barella, e ora hanno bisogno di tempo per tornare a pieni giri. L’Inter è stata lenta, opaca e prevedibile, un po’ scontata. Sicuramente è chiaro che la squadra sta in riserva anche da un bel po’, cosa che è stata un po’ offuscata dalla trasferta di Napoli. Il pareggio è stato giusto, il Lecce ha giocato bene e l’Inter non ha fatto la differenza”.

PROBLEMI PER CONTE – “Conte è in difficoltà e lo trasmette. La squadra ha bisogno di mercato, è vero che dura un mese la finestra ma bisognava accelerare prima e far arrivare prima gli innesti, in modo da fargli giocare più partite. Se l’obiettivo era puntare allo scudetto c’era bisogno di far entrare prima pedine nuove e energie fresche, perché così la squadra stenta e fa fatica”.

