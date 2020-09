Marani: “Inter non lontana dalla Juventus, Conte vuole vincere. Calendario? Tosto nel finale”

Il giornalista Matteo Marani ha commentato il calendario della prossima Serie A negli studi di Sky Sport: “Sicuramente la partenza della Juventus è in salita, l’avvio del Milan non sarà semplice perché dovrà affrontare i preliminari di Europa League”.

Una situazione che potrebbe avvantaggiare l’Inter: “Per i nerazzurri il problema sarà il finale, la Sampdoria non sarà un avversario semplice e ci saranno da affrontare Roma e Juventus“.

Il giornalista ha parlato delle prospettive attuali della società nerazzurra: “Io credo che ci voglia esperienza e spessore, per essere competitivi bisogna allungare la rosa. Manca molto alla fine del mercato, ma al momento non sono così lontani dalla Juventus. Credo che nella mente di Conte non sia concepito il secondo posto, mi raccontano che durante la famosa riunione c’è stata molta concordia”.

