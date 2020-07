Marani sentenzia: “Conte non sta facendo la differenza: all’Inter servono certezze, non dubbi”

Il giornalista Matteo Marani, analizzando per Sky Sport la deludente prestazione dell’Inter di ieri sera contro il Bologna, ha puntato il dito contro il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte: “Non sta facendo la differenza. L’ha fatta nella prima parte di campionato dove il gap con la Juventus era dovuto solamente agli scontri diretti tra le due rivali, adesso però non è più cosi. Eravamo tutti d’accordo nel dire che fosse stato lui il miglior acquisto dell’Inter, nel girone di ritorno però la situazione è peggiorata notevolmente: se il campionato fosse iniziato a gennaio l’Inter sarebbe appena ottava”.

Sulle parole di ieri, poi, il giornalista ha affermato: “Alcune sue dichiarazioni di ieri mi hanno lasciato parecchio perplesso, per esempio quelle sul pacchetto preconfezionato, visto che è stato lui a volere diversi giocatori come Romelu Lukaku, il quale comunque lo sta ripagando alla grande. C’è da chiedersi come ha fatto l’Inter a perdere punti in partite come quella contro il Lecce o perdere 18 punti da situazione di vantaggio. Una squadra come l’Inter non può permettersi di pareggiare in casa col Sassuolo e perdere col Bologna. Per ora questo è il più grande limite di Conte: in questo momento non sta facendo la differenza. A questo punto mettere in discussione tutti non serve a nulla visto che il progetto è triennale. Adesso non c’è bisogno di dubbi, ma di certezze”.

