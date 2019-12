Marani sicuro: “Vidal? È fondamentale, ma per lo scudetto serve anche un vice Lukaku”

Intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha fatto il punto sulle strategie di mercato dell’Inter in vista della finestra di gennaio. Ecco il suo pensiero: “La più importante figura da trovare è il centrocampista, se arriva Arturo Vidal è uno che sposta gli equilibri. Per me gioca sicuro. Per competere per il campionato occorrerà anche un cambio di Romelu Lukaku, perché il belga non potrà giocare tutte le partite”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!