Marani: “Uefa? Scelta scellerata non anticipare lo stop. Finita l’emergenza bisognerà…”

Intervenuto in qualità di ospite negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato così la scelta della Uefa di rinviare gli impegni europei in calendario dalla prossima settimana in avanti per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Ecco il suo pensiero: “Era inevitabile fermare tutto, non si poteva andare avanti. La decisione di non anticipare a fine settimana scorsa la pausa è stata scellerata. L’Uefa l’ha fatto soltanto oggi, con un realismo tardivo, inspiegabile e contro il buonsenso. Quando finirà questa situazione bisognerà fare i conti sulla classe dirigente italiana ed europea che ha gestito questa situazione con un livello di inadeguatezza difficile da credere. Il calcio italiano era già in emergenza e su questa se ne è abbattuta una più grande“.

