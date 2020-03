Marani: “Zhang-Agnelli, oggi bello spot per il calcio italiano. Ora cerchiamo di abbassare i toni”

Intervenuto in qualità di ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani, ha commentato le parole di Steven Zhang e Andrea Agnelli, entrambi protagonisti dell’FT Business of Football Summit a Londra.

Ecco il suo pensiero: “Qualche giorno fa non tutti erano dello stesso avviso di Zhang e Agnelli. Credo che sia una forma mentis dei nostri club, prevalgono sempre gli interessi di bottega. Il calcio italiano è traghettato. Stamattina ho ascoltato le parole dei due presidenti di Inter e Juve, mi sono piaciuti entrambi, mi sono sembrati corretti nei toni e nei modi”.

“A livello internazionale abbiamo dato una buona immagine, il problema è quando si torna in Italia e scoppia il finimondo, come accaduto ieri, in un’altra giornata pessima per il calcio italiano. Si è litigato per le porte aperte e i calendari in questo momento qui è un privilegio assistere alle partite di calcio, in un Paese in cui le scuole sono chiuse al pari di molte attività. Juve-Inter? Vederla è un privilegio, quindi direi di abbassare i toni: seguiamo l’esempio di Zhang e Agnelli” ha detto il giornalista.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!