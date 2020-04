Marca – Pressing Barcellona su Lautaro: il City abbandona la corsa, il Real punta Haaland

In cima alla lista dei desideri del Barcellona e con le concorrenti pronte a farsi da parte, una alla volta. I blaugrana seguono con interesse il profilo di Lautaro Martinez, indicato come possibile erede di Luis Suarez. Il Toro vanta però una clausola da 111 milioni di euro da esercitare entro i primi giorni di luglio ed i catalani sarebbero al lavoro per abbassare le pretese economiche della Beneamata. Il tutto mentre le avversarie di Messi e compagni cadono, una dopo l’altra, allontanandosi dalla corsa ed avvicinando il calciatore al Camp Nou.

Come raccontato da Marca, il Manchester City avrebbe scelto di rinunciare all’attaccante, decidendo di confermare Aguero e Gabriel Jesus al centro del proprio reparto avanzato. In ottica Real Madrid invece, i Blancos seguono Lautaro ma danno priorità al nome di Haaland, protagonista con il Borussia Dortmund ed in cima ai desideri di Florentino Perez. PSG, Manchester United, Chelsea e Juventus restano in corsa per il giocatore, con l’Inter che nelle prossime settimane dovrà lavorare sodo per formalizzare l’eventuale rinnovo dell’argentino. Molto dipenderà da come terminerà la stagione dei blaugrana, ma il Toro continua a rubare gli sguardi dell’intera dirigenza catalana.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!