Inter-Torino, Godin il 18esimo marcatore di questa stagione: mai così bene

Con la rete di Diego Godin nel 2-1 contro il Torino, prima del gol del 3-1 di Lautaro Martinez, nella gara valida per la 32esima giornata di Serie A, l’Inter manda a segno il 18esimo giocatore della rosa. La squadra nerazzurra non aveva mai fatto meglio in una singola edizione della Serie A. Come riporta OptaPaolo, i nerazzurri hanno eguagliato la stagione 2007/08.

“18 – Con il gol di Diego Godín, l’Inter ha mandato in gol il 18º giocatore diverso in questo campionato: la squadra nerazzurra non ha mai fatto meglio in una singola edizione della Serie A (al pari del 2007/08). Soluzioni“.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi