Marchegiani elogia l’Inter: “Stagione straordinaria, ha tanti motivi per rallegrarsi! E su Lukaku e Candreva…”

Intervenuto in qualità di ospite sulle frequenze di TuttiConvocati, l’ex giocatore e ora opinionista Luca Marchegiani, ha detto la sua sulla situazione in casa Inter dopo la netta e convincente vittoria in casa contro il Genoa di sabato sera. Ecco le sue parole: “Inter altra grande realtà di questo campionato, sta facendo una stagione straordinaria. Sta trovando soddisfazione nei giocatori che in questo momento ne hanno bisogno, come Lukaku e Candreva. L’Inter ha tanti motivi per rallegrarsi.”

