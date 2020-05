Marchegiani non dimentica Julio Cesar: “Al Chievo era giovane, poi ha fatto la differenza”

Era il 2005 quando un giovanissimo portiere brasiliano venne “parcheggiato” dall’Inter in prestito al ChievoVerona. Julio Cesar, classe 79′, diventerà poi il portiere che noi tutti abbiamo ammirato, ma di quei sei mesi nella città scaligera ha parlato oggi Luca Marchegiani in una lunga intervista a Sky Sport proprio insieme all’estremo difensore verdeoro.

“Ho un ricordo bellissimo di quei mesi passati insieme al Chievo, è stato un privilegio accoglierlo in Italia. Abbiamo condiviso non solo gli allenamenti, ma anche una fase di adattamento per lui importante. Pur non giocando, quei mesi alla fine gli sono serviti per capire il calcio italiano e le metodologie di allenamento” ha iniziato Marchegiani che poi ha lasciato spazio anche a momenti simpatici, come quando ha ringraziato il portiere del Triplete per non avergli rubato il posto.

“Sei stato carino a non volermi rubare il posto per non farmi sedere in panchina, hai avuto rispetto di un vecchietto all’ultima stagione. Poi però nella stagione successiva sei riuscito a scalzare un portiere straordinario come Toldo, dimostrando tutto il tuo valore” ha infine chiosato Marchegiani dimostrando grande stima e rispetto verso il collega.

