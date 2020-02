Marchegiani: “Critiche ingiuste a Padelli, è stato due anni in panchina!”

Certo che essere chiamati in causa nel momento più delicato della stagione dopo diversi anni trascorsi in panchina senza giocare neanche un minuto, non dev’essere stato semplice per Daniele Padelli. Il vice di Samir Handanovic sta chiaramente facendo fatica tra i pali, come dimostrato dalle due incertezze commesse ieri sera in occasione dei due gol della Lazio. Secondo Luca Marchegiani, però, l’estremo difensore nerazzurro non va comunque attaccato con troppa violenza per via delle numerose attenuanti che sono dalla sua parte.

Questo l’intervento dell’ex portiere della Lazio ai microfoni di Radio Anch’Io Sport: “Cosa penso di Padelli? E’ stato due anni in panchina senza giocare neanche un minuto. Sta facendo quello che può con esperienza e qualità. Handanovic è il titolare, non so se sarebbe finita con lo stesso risultato se ci fosse stato lui. Ma non trovo giuste le critiche nei confronti di Padelli”.

