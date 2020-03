Marchisio: “L’Inter finalmente sta programmando. Conte ha portato il giusto equilibrio”

Come la maggior parte dei connazionali italiani, anche Claudio Marchisio sta rispettando alla lettera l’isolamento ordinato dal governo a tutto il paese per far fronte il prima possibile all’emergenza coronavirus. L’ex centrocampista bianconero, nell’intervista questa mattina in edicola su Tuttosport, ha raccontato ciò che sta vivendo in questi giorni, calandosi anche nella parte di calciatori e società una volta che quest’incubo sarà finito e finalmente il campionato potrà riprendere. A proposito di Serie A, in tema di lotta al vertice, l’ex centrocampista della Juventus ha parlato del dominio bianconero.

Questo il suo commento: “Perché la Juve domina? Programmazione. Conta, in tutti gli sport, non solo nel calcio. La Mercedes è la più forte anche perché mentre tutti la inseguono sul motore, tira fuori la modifica al volante. Programmare un anno per l’altro è fondamentale: lo fa la Juventus, lo fa l’Atalanta e lo fa la Lazio che ha Tare, bravissimo, e un fenomenale allenatore come Inzaghi. E adesso lo sta facendo anche l’Inter con Marotta e Antonio. Se Esportano il modello Juventus a Milano? Non lo so, diciamo che portano l’equilibrio che serviva all’Inter”.



