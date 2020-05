Marchisio teme Vidal: “All’Inter non mi piacerebbe, è un grande”. Poi minimizza sulle frasi di Chiellini

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, l’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio ha detto la sua sulle ultime tematiche anche di casa Inter. Le frasi di Chiellini, il possibile arrivo a Milano di Vidal e l’approdo di Antonio Conte come allenatore. Ecco le sue parole.

Frasi Chiellini – “Adesso devo fare un po’ anche lo juventino (ride, ndr). Non ricordo grandi tragedie anche quando queste cose sono uscite dall’altra parte. A me una volta, ad esempio, era capitato di essere mal interpretato da un giornalista in merito al mio rapporto col Napoli. Passò l’idea che io li odiassi, ma ovviamente non era vero”.

Vidal all’Inter – “Non mi piacerebbe proprio. Arturo è un grande, darebbe un’anima molto forte alla squadra. È uno di quei giocatori che vorresti sempre al tuo fianco. Anche al Barcellona sta facendo bene”.

Conte – “Vedendolo, penso che abbia sposato al 100% il progetto nerazzurro. L’Inter con lui ha fatto un passo avanti evidente ed importantissimo, rispetto agli ultimi anni”.

