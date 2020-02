Marcos Alonso, parla il papà: “Tornare in Serie A? Dipende dal Chelsea, ma lui adora l’Italia”

Intervistato dai microfoni di Calciomercato.it, il padre di Marcos Alonso ha parlato dell’avventura del figlio al Chelsea e del suo possibile ritorno in Italia. Nelle scorse settimane l’Inter l’ha corteggiato a lungo, salvo poi abbandonare la pista che porta allo spagnolo per le altissime richieste dei Blues. Marcos Alonso Peña parla delle sensazioni dell’ex Fiorentina, aprendo ad una nuova esperienza italiana.

RICORDI DELL’ITALIA – “Un ricordo impressionante. Parla sempre dei suoi tre anni a Firenze e dice che la Serie A è un campionato bellissimo. Continua ad essere molto legato all’Italia perché lì ha tanti amici, ha un ottimo ricordo”

OPPORTUNITA’ DI TORNARE – “Non so se ci sarà in Italia, è difficile da dire. Ha ancora tre anni di contratto con il Chelsea, non dipende da lui ma dalla volontà del club. Posso dire che mio figlio adora l’Italia…”

