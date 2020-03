Marcos Llorente, l’agente: “Contatti con l’Inter in estate: nerazzurri interessati”

Intervistato dai microfoni di Calciomercato.it, l’agente di Marcos Llorente, centrocampista dell’Atletico Madrid, ha rivelato un retroscena particolare su un suo possibile passaggio ai nerazzurri. Protagonista assoluto del match di Anfield giocato ieri sera e deciso da una sua doppietta, lo spagnolo è senza dubbio l’uomo del momento ed ha avuto un ruolo da protagonista nel passaggio dei colchoneros ai quarti di finale ai danni del Liverpool.

“Con l’Inter abbiamo avuto alcuni contatti nel corso dell’ultima estate – racconta Julio Llorente, agente e zio del calciatore – prima del suo passaggio all’Atletico Madrid. Incontrai la dirigenza dei nerazzurri per cercare un accordo, ma al Real Madrid non è mai arrivata nessuna offerta da parte loro. Una possibilità reale al 100% di portare Marcos all’Inter quindi non c’è mai stata, nonostante il grande interesse dei nerazzurri e gli incontri avvenuti”. Una corte che non è sbocciata nel vero amore: questa la love story tra l’Inter e Marcos Llorente, con la Beneamata che non ha scelto di affondare il colpo per il centrocampista, passato così dal Real Madrid ai “cugini” dell’Atletico.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!