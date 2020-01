Marelli: “Giacomelli, primo tempo terribile. Il gol di Lukaku andava convalidato: ecco perché. E al Lecce manca un rosso”

All’Inter manca un gol (regolare e invece annullato), mentre al Lecce manca un rosso (quello a Donati per fallo su Barella, che sarebbe stato da espulsione) che avrebbe avvantaggiato l’Inter: e la somma è che, con più fortuna o accortezza dal punto di vista arbitrale, i nerazzurri avrebbero potuto anche portare a casa la partita di Via del Mare: così non è stato, ma intanto – nel corso del suo spazio, VAR Anatomy, in onda nella puntata di questo pomeriggio di Tutti Convocati su Radio 24 – l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato la direzione di gara di Lecce-Inter, affidata a Giacomelli di Trieste.

“Giacomelli è stato terribile nel primo tempo, bene invece nel secondo tempo – ha detto Marelli – Partiamo dal gol di Lukaku: io non vedo il fallo. Sicuramente non c’è nulla su Gabriel. Il giallo di Donati non riesco a capirlo, ha fatto un fallo orribile e ha rischiato di fare male a Barella”. In chiusura, poi, l’opinione sul penalty assegnato in favore del Lecce e poi revocato dopo il controllo VAR: “Il braccio di Barella è attaccato al corpo quindi non è mai rigore. La curiosità è che in quel momento Giacomelli era caduto e ha fischiato praticamente da terra”.

