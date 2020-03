Marelli: “Scudetto alla Juventus in caso di sospensione? Non esiste questa regola”

L’allarme lanciato in ottica Coronavirus rischia di paralizzare ulteriormente il campionato di Serie A. Tanti i siti e giornali che hanno riportato la possibilità di assegnare lo scudetto alla Juventus perché prima in classifica nell’ultima giornata “regolare” del massimo campionato italiano. L’ex arbitro Luca Marelli, sul proprio profilo Twitter, ha scelto di fare chiarezza su questa possibilità, cancellando il tricolore dalle maglie bianconere.

“Nota regolamentare. In caso di interruzione del campionato, NON esistono norme in merito all’assegnazione del trofeo né nello Statuto FIGC né in quello della Lega. Sono tutte bufale quelle che girano su girone d’andata o ultima giornata completa”. Queste le parole scelte da Luca Marelli per allontanare i dubbi in merito alla possibile assegnazione dello scudetto in caso di sospensione del campionato di Serie A. Grande caos anche tra gli addetti ai lavori, ma il regolamento non garantisce questo tipo di soluzioni.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!