Marelli: “Tre ipotesi in caso di sospensione del campionato. Dai play-off, al rinvio dell’Europeo”

Sono già fuoriuscite le prime le prime teorie sul prosieguo della Serie A, nel caso in cui domani nel consiglio straordinario della Lega si decidesse di sospendere almeno fino al 3 aprile il campionato italiano. Come sottolineato dall’ex arbitro Luca Marelli, però, diverse ipotesi già circolate sui social vanno categoricamente smentite. Prendendo in considerazioni gli statuti della Federazione e della Lega Calcio Serie A, non è mai previsto uno scenario in caso di sospensione del campionato. Per cui, secondo quanto riferito da Marelli, le scelte più logiche in questo momento vertono su tre direzioni: dalla più improbabile alla più logica.

PLAY OFF – La prima fa capo alla possibilità remota di giocarsi tutto ai play-off, sia per la vittoria finale dello scudetto, che per la distribuzione dei club nelle coppe europee. Play-out, invece, nella parte bassa della classifica per decretare le retrocessioni. Questa prima strada sembra al momento quella meno percorribile.

ANNULLARE SERIE A E COPPA ITALIA – In questa ipotesi scudetto e Coppa Italia non verrebbero assegnati. Si farebbe dunque riferimento all’ultima giornata completata in calendario per la qualificazione alle coppe europee. Per quanto riguarda retrocessioni e promozioni la situazione sarebbe invece estremamente complessa, visto che pensare ad un campionato a 22 o 23 squadre è irrealistico.

RINVIO EUROPEO AL 2021 – Spostare l’Europeo di un anno, consentendo ai campionati di potersi concludere tra giugno e luglio, appare come più probabile. Considerato che l’emergenza virus sta interessando in maniera preoccupate anche altri paesi europei, far slittare di 12 mesi la competizione della Uefa potrebbe essere la scelta più saggia.

