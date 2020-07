Marianella sull’Inter: “Può vincere l’Europa League, sarebbe un bel premio per Suning. Conte? Impensabile se ne vada via”

Massimo Marianella, noto giornalista e telecronista sportivo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’Inter e del suo prosieguo della stagione, proprio alla vigilia del match casalingo con il Torino, gara che dovrà per forza di cose segnare un riscatto, dopo i soli 2 punti raccolti nelle ultime 3 gare, nonostante le numerose defezioni.

Marianella ha dichiarato: “Inter e Roma devono crederci per l’Europa League, l’unica avversaria veramente importante e il Manchester United, sicuramente la squadra più forte e in forma. Ma è una competizione in cui tutti possono dire la loro, specialmente l’Inter, che è capitata nel lato del tabellone meno impegnativo. La crisi? Credo che la squadra di Conte stia venendo valutata come più forte di quello che effettivamente era, è uscita un po’ dalle reali proporzioni”.

“Ovviamente Conte fa bene ad essere arrabbiato e a non esser soddisfatto dal rendimento recente, con una ripresa differente avrebbe potuto seriamente ambire allo scudetto. Fare solo due punti contro Sassuolo, Bologna e Verona, da posizioni sempre di vantaggio, è un bel problema, è normale che il mister nerazzurro voglia rivalutare e cambiare degli elementi in rosa”.

Marianella ha poi concluso: “Al netto di questo momento ritengo che Conte rimanga uno degli allenatori migliori del mondo, lui e la società dovranno trovare un nuovo equilibrio, un punto di comunione. Credo però che sia impossibile anche solo pensare che venga esonerato o decida di dimettersi, è uno scenario impraticabile. Certo vincere l’EL cambierebbe tutto, sarebbe un bel modo di sistemare le cose: il primo trofeo europeo per il mister e una vittoria importante dopo un decennio per il club. Sarebbe un premio meritato per gli importanti investimenti fatti sinora”.

