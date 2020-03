Marianella svela il retroscena: “La frase detta alla fine di Inter-Bayern a Madrid? Merito di… Balotelli”

“Sono 45 anni che l’Inter sta aspettando questo momento! Perché l’Inter ha vinto la cinquantacinquesima Coppa dei Campioni”. I tifosi interisti questa frase l’hanno imparata a memoria a furia di ascoltarla tra i tanti ricordi del Triplete e di quella Champions League, vinta a Madrid il 22 maggio 2010. Dopo le parole di Cambiasso e Milito ai microfoni di Sky Sport ed il racconto del presidente Moratti, anche Massimo Marianella, che dal Bernabeu ha raccontato la storica notte di dieci anni fa, ha scelto di regalare alla tifoseria nerazzurra un retroscena molto interessante.

Direttamente da Sky Sport, il telecronista ha infatti raccontato proprio la genesi di quella storica frase, pronunciata al triplice fischio della finale vinta contro il Bayern Monaco: “La frase dei 45 anni? Non era preparata. E’ nato tutto dalla maglia di Balotelli, numero 45, che stava per entrare. Poi l’arbitro ha fischiato e mi è uscita quella frase. Magari se non inquadrano Balotelli e la sua maglia probabilmente non mi viene in mente”. Un dolce ricordo per i tifosi nerazzurri quello pronunciato da Massimo Marianella che rievoca nella mente della passione interista gli istanti più belli degli ultimi dieci anni della Beneamata.

