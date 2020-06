Mario Corso, il ricordo di Guarnieri: “Sempre avanti agli altri, negli ultimi metri illuminava il gioco”

E’ una giornata molto triste per l’Inter e tutto il mondo nerazzurro: a 78 anni è scomparso una bandiera della Grande Inter, Mario Corso. Con più di 400 presenze è sempre stato un idolo non solo per la tifoseria ma per tutti gli appassionati di calcio italiano.

Come riporta Inter.it è arrivato il ricordo di un suo ex compagno di squadra, Aristide Guarnieri: “Io più di tutti Mario l’ho vissuto in prima persona. Perché non tutti probabilmente lo ricordano, ma io e Mario vivevamo insieme quando giocavamo all’Inter. Stavamo in Porta Romana, nell’abitazione di una signora, vedova: dormivamo in una grande stanza con due letti, poi mangiavamo al ristorante. Parlava poco, ma poi picchiava dentro sempre la sua battutina scherzosa, velenosa”.

Continua: “Scansafatiche? No, quello era impossibile, perché durante gli allenamenti Herrera era intransigente con tutti, non potevi rallentare. Poi è vero, non aveva la fisicità di Jair o Facchetti, ma a suo modo Corso era sempre avanti agli altri: lo era grazie al suo cervello e al suo sinistro. Glielo dicevo sempre: con lui la palla arrivava a destinazione con un passaggio anziché con due. Negli ultimi 40 metri illuminava il gioco, letteralmente”

“Ne avevamo di gente capace di battere le punizioni: pensate solo a Suarez, ad esempio. E considerate sempre come erano i palloni che usavamo a quell’epoca, specialmente quando erano bagnati. Ma quando c’era un calcio piazzato, Mario arrivava: si avvicinava sornione al punto di battuta e poi dipingeva. Come contro il Liverpool”.



