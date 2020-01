Mario Rui: “Inter forte, ma il nostro obiettivo sono i tre punti: siamo pronti. Gattuso? Ecco su cosa insiste”

L’Inter ha sorpreso, sin qui: e il Napoli pure, anche se in negativo. Perché il panettone con l’ottavo posto in classifica, per i partenopei, non l’aveva pronosticato nessuno, e – sempre a proposito di panettoni – nemmeno il fatto che Ancelotti non sarebbe arrivato a mangiarlo era qualcosa di preventivato o preventivabile. Ora, però, si riparte da zero, come spiega Mario Rui ai microfoni di Radio Kiss Kiss, verso la gara di campionato contro i nerazzurri: “Inter? Mi aspettavo una squadra così forte – spiega il terzino – Sarà una partita difficilissima, ci sarà da soffrire ma noi saremo pronti. Il nostro obiettivo è vincere e portare i 3 punti a casa”.

Importante sarà capire anche come sarà la condizione psicologica dei partenopei, e se la cura Gattuso stia definitivamente cominciando a dare i suoi frutti: “Moralmente stiamo bene – spiega sempre Mario Rui – Abbiamo avuto una settimana per staccare. Ora ci sta un po’ di stanchezza, l’importante è arrivare lunedì al 100%. Il tecnico? Ogni allenatore ha il suo modo di giocare. Stiamo facendo quello che chiede Gattuso non alzandoci contemporaneamente entrambi i terzini”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!