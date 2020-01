Marocchi, che bordata a Sanchez: “Ha il passo dell’ex giocatore. Oggi Politano…”

Dopo il pari del Via del Mare tra Lecce e Inter, l’opinionista Giancarlo Marocchi attacca dagli studi di Sky Sport Alexis Sanchez: l’attaccante cileno è stato gettato nel finale da Conte per cercare di cambiare le sorti del match ma non è riuscito a lasciare il segno, dimostrando ancora una forma fisica non del tutto impeccabile.

Ecco l’attacco di Marocchi: ”Sanchez lo vedo in ritardo, se Conte avesse avuto a disposizione Politano lo avrebbe inserito senza problemi perché lui è pronto a differenza di Sanchez. Il cileno ha il passo dell’ex calciatore”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!