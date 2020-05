Marotta nervoso e pronto a lasciare? Il diretto interessato smentisce: “Mai stato più sereno”

Nelle ultime ore erano circolate voci circa un possibile addio di Beppe Marotta all’Inter, fomentata da un articolo de Il Messaggero. Secondo questa ipotesi, lo stress e la pressione vissute nelle ultime settimane in nerazzurro, lo avrebbero portato allo stremo, facendolo pensare addirittura di lasciare il club. Il sospetto che fosse una fake news era già iniziato a spuntare, finché Fabrizio Biasin, tramite il proprio profilo Twitter, non si è fatto portavoce del diretto interessato.

Il noto giornalista di Libero infatti, ha riportato le parole dirette di Marotta, che ha seccamente smentito la cosa: “Io nervoso? Veramente non sono mai stato più sereno”, a riprova di come il clima in casa Inter sia piuttosto rilassato e disteso nonostante la delicata situazione. Brutta botta quindi per chi già si fregava le mani auspicando una caduta del progetto in costruzione: il dirigente resta a Milano.

